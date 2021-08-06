Литовская погранслужба показала свою полную несостоятельность

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

ЕС готов ввести новые ограничительные меры против Минска, если ситуация на литовско-белоруской границе не улучшится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявили в Еврокомиссии, комментируя наплыв беженцев в Литву через территорию республики (с начала года зафиксировано рекордное количество нелегальных мигрантов — почти 4 тысячи).

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«ЕС регулярно пересматривает свой санкционный режим. Союз готов добавить новые рестрикционные меры против «режима Лукашенко» и тех, кто его поддерживает или извлекает выгоду, если ситуация в стране не улучшится. При этом ограничительные меры обсуждаются и согласовываются всеми государствами — членами объединения. Как правило, мы не комментируем, на что могут быть направлены новые ограничительные меры», – сказали пресс-службе ведомства ЕК.

Впрочем, в Белоурссии обвинения Брюсселя отвергает.

«Все обвинения Евросоюза маразматические. В ЕС давно началась миграционная волна, и есть международные обязательства, которые Литва должна выполнять в отношении мигрантов. Но на сегодняшний день она показала свою полную несостоятельность: погранслужбы там фактически нет, за 300 лет они не сумели обеспечить охрану собственных границ и все это переложили на Белоруссию, — говорит палаты представителей РБ и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Он также напомнил об убитом 4 августа беженце на границе с Литвой, назвав это проявлением бесчеловечности местных пограничников. Также политик добавил, что Белоруссия не нарушает свои обязательства, хотя и не должна решать проблему за европейцев.

«Естественно, мы не собираемся в полном объеме, как раньше, нести бремя охраны границы ЕС в одностороннем порядке, в то время как Литва вводит против Минска незаконные санкции и ведет гибридную войну. Литва должна, наоборот, менять свою политику в сторону добрососедства: садиться за стол переговоров с Белоруссией, отменить санкции, ведь это выгодно литовскому народу», – резюмировал Гайдукевич.

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