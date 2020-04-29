Литве не удалось помешать выгодному российско-белорусскому проекту

29.04.2020, Москва, Елена Острякова

Государственному предприятию «Белорусская АЭС» выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Белоруссию свежего ядерного топлива. Об этом сообщает сегодня «Белрынок», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Топливо для Белорусской АЭС (партия из 180 тепловыделяющих сборок, из которых 163 штуки предназначены для начальной загрузки в реактор) было изготовлено на российском заводе ТВЭЛ еще осенью 2018 года.

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Это значит, что АЭС будет запущена в самое ближайшее время. Скорее всего, ближе к 3 июля – Дню независимости Белоруссии.

Это не только успех российско-белорусского сотрудничества (станция строилась по российскому проекту российскими специалистами на средства российского кредита), но и фиаско усилий Литвы по запрету АЭС.

Маленькая, но гордая прибалтийская республика тщетно пыталась настроить против российско-белорусского проекта Евросоюз. Даже ее сестры Латвия и Эстония не прочь прикупить дешевой электроэнергии в Белоруссии.

Еще 23 апреля президент Литвы Гитанас Науседа звонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и убеждал его отказаться от запуска АЭС. Не добившись успеха, он набрал 27 апреля украинского президента Владимира Зеленского и уговаривал его не покупать у Белоруссии электричество. А сегодня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пожаловался на БелАЭС США и попросил поддержки.

«Мы должны работать вместе в целях сохранения свободной и независимой Беларуси. Строительство Островецкой атомной электростанции противоречит экономической логике, на страну налагается огромный экономический груз, и усиливается зависимость от России», – утверждает Линкявичюс.

Действительно, экономической логике проект противоречит, только не белорусской, а литовской. Еще в 2016 году эта прибалтийская республика собиралась строить свою Висагинскую АЭС вместо советской Игналинской АЭС, которую литовские власти остановили в 2009 году по требованию Евросоюза. Однако американские инвесторы обещанных средств на строительство так и не дали.

Как пишет «Форбс», есть еще одно обстоятельство: Литва вложила немалые деньги в завод по сжижению газа в Клайпеде. Строительство белорусской АЭС означает в будущем поставки более дешёвой энергии, которую можно экспортировать в близлежащие страны. Более того, в теории, АЭС способна вообще выбить Литву с рынка.

«Даже если опасения Литвы по поводу «нового Чернобыля» были бы искренними (во что верится с трудом, так как эта страна десятилетиями пользовалась собственным реактором чернобыльского типа, и в 2008 году на референдуме выступила за его сохранение, несмотря на требования ЕС его закрыть), на риск разрушения следует взглянуть в более широком контексте.

Литве надо защищать собственный энергорынок, и это превратило их в видимых противников атомной энергетики. Главная причина, почему Литва пытается помешать любому возможному транзиту электроэнергии из Белоруссии через эту страну плюс Польшу, Латвию и Эстонию, — это доля энергорынка», – пишет «Форбс».