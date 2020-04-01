01.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Пропаганда, Россия, СМИ, Украина
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«Лижут яйца Путину»: Киевским «звёздам журналистики» поставлен диагноз




Восторг, который вчера не смогла скрыть киевская медиа-тусовка после известия о болезни московского врача Дениса Проценко, накануне встречавшегося с Владимиром Путинымв больнице на Коммунарке, позволяет поставить тяжёлый диагноз самим украинским «звёздам журналистики».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«Эти люди постоянно следят за Путиным. Когда коту делать нечего, он лижет яйца, вот они постоянно лижут яйца Путину – что Соня Кошкина, что Арьев и прочие бабченки.

Может, Путин заболел, может – не заболел. Многие заболеют. 90% переболеют, и у них все пройдет, у 10% будут осложнения.

Уже есть много сообщений о том, что заболела та или иная вип-персона – принц Чарльз, Борис Джонсон и др. Заболел президент Бразилии, причем, за неделю до того, как ему диагноз поставили, встречался с Трампом. Во всем этом нет ничего удивительного.

Какое-то время назад был период, когда Путин неделю не появлялся нигде, так у этих кошкиных-бабченок целый шабаш случился. Путина три раза похоронили. Путину они уделяют больше внимания, чем родной маме», – отметил Семченко.

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