Лолита отмывает грехи: певица пообещала восстановить храм на новых территориях РФ

Владимир Гладков.  
14.02.2024 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 284
 
Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Участнице «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» российской певице Лолите Милявской отменили концерты.

Артистка отреагировала видеообращением, где пообещала восстановить храм на «одной из новых территорий», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участнице «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» российской певице Лолите Милявской отменили концерты. Артистка отреагировала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Отметим, что отменён весь юбилейный тур певицы в честь её 60-летия. Стало известно об отмене выступлений в Перми и Екатеринбурге, также появилась информация об отмене концерта в Тюмени. Ранее концерты отменили в Новосибирске, Омске, Кургане и Подмосковье.

Она обратила внимание, что концерты отменили по требованию общественников, которым показалось мало её раскаяний после «голой вечеринки». При этом Лолита заверила, что всегда помогала раненым, а также ещё до СВО посещала российский Крым, в связи с чем оказалась невъездной на Украину.

«Я прочитала, что мои концерты по стране отменены по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: а где вы были? Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений.

Я покупала аппаратуру, я делала все возможное, чтобы в палатах могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами. Меня сняли с поезда, когда я поехала на Украину навестить дочь. Мне дали 10 лет невъезда за посещение Крыма. За мой счет сделана не одна операция, я об этом раньше не говорила», – рассказала Лолита.

По словам певицы, она также «одна из первых» посещала ЛНР и ДНР, однако никто этого не заметил.

«Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я про это все писала, а вам было это неинтересно. Откуда такое желание видеть людей раздавленными?

Пожелания спиться… Слушайте, когда уже с нашей со стороны, со стороны моей родины начали писать: «чтоб ты сдохла, тварь, чтобы сдохла вся твоя семья»… Мне так хотелось сказать, побойтесь бога. Именно поэтому я буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», – сказала артистка.

Примечательно, что накануне другой участник «голой вечеринки» Филипп Киркоров приехал в ДНР и выступил перед ранеными военнослужащими в больнице Горловки, что вызвало широчайший резонанс с разными оценками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть