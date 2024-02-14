Лолита отмывает грехи: певица пообещала восстановить храм на новых территориях РФ

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Участнице «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» российской певице Лолите Милявской отменили концерты.

Артистка отреагировала видеообращением, где пообещала восстановить храм на «одной из новых территорий», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что отменён весь юбилейный тур певицы в честь её 60-летия. Стало известно об отмене выступлений в Перми и Екатеринбурге, также появилась информация об отмене концерта в Тюмени. Ранее концерты отменили в Новосибирске, Омске, Кургане и Подмосковье.

Она обратила внимание, что концерты отменили по требованию общественников, которым показалось мало её раскаяний после «голой вечеринки». При этом Лолита заверила, что всегда помогала раненым, а также ещё до СВО посещала российский Крым, в связи с чем оказалась невъездной на Украину.

«Я прочитала, что мои концерты по стране отменены по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: а где вы были? Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я покупала аппаратуру, я делала все возможное, чтобы в палатах могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами. Меня сняли с поезда, когда я поехала на Украину навестить дочь. Мне дали 10 лет невъезда за посещение Крыма. За мой счет сделана не одна операция, я об этом раньше не говорила», – рассказала Лолита.

По словам певицы, она также «одна из первых» посещала ЛНР и ДНР, однако никто этого не заметил.

«Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я про это все писала, а вам было это неинтересно. Откуда такое желание видеть людей раздавленными? Пожелания спиться… Слушайте, когда уже с нашей со стороны, со стороны моей родины начали писать: «чтоб ты сдохла, тварь, чтобы сдохла вся твоя семья»… Мне так хотелось сказать, побойтесь бога. Именно поэтому я буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», – сказала артистка.

Примечательно, что накануне другой участник «голой вечеринки» Филипп Киркоров приехал в ДНР и выступил перед ранеными военнослужащими в больнице Горловки, что вызвало широчайший резонанс с разными оценками.