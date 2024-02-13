Реабилитация за «голую вечеринку» – Киркоров приехал в Горловку

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Известный российский певец Филипп Киркоров приехал в ДНР и посетил регулярно обстреливаемую Горловку, чтобы спеть перед раненными бойцами.

Сообщается, что идея этого визита принадлежит депутату Госдумы Кириллу Кузнецову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат подчеркнул, что за этот визит певцу якобы простится очень многое.

«Надевай колготки, если у тебя будет двадцать противодроновых ружей, примем с распростёртыми объятиями. Чаю нальём. В перьях приезжай, главное дело делай», – обещал Кузнецов в апреле 2023 года.

И Киркоров приехал. Правда, аж спустя год после обещаний депутата, и тот успел поменять свою позицию.

«Дожили. Филипп на Донбассе. Немного разделил судьбу с народом. Респект. Без всякого сарказма. Правда, не прошло и года после моего приглашения. Похоже, по добру не получилось. Пришлось случиться истории с вечеринкой. У меня только вопрос – сколько антидронных устройств привез», – написал Кузнецов в своём блоге.

Тем не менее, артист приехал в горловскую больницу. Он привёз гумпомощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и технику для местного детского центра. Также пообещал оплатить протезы трём бойцам и выступил перед сотрудниками и пациентами больницы. Спел бойцам песню «Снег».

Многие местные жители очень скептически отнеслись к такому запоздалому «вниманию» известного артиста. Визит связывают с попыткой Киркорова использовать патриотическую повестку для реабилитации за участие в скандальной «голой вечеринке».

«Не знаю какой дебил придумал поездку Киркорова в Горловку, хватит уже издеваться над жителями Донбасса. Так же был заслан в ДНР и Джигурда, тогда был большой скандал в ДНР. При живом Захарченко никакой джигурды в ДНР не приезжало. Киркоров не скрывает своих гомосексуальных предпочтений», – заявил в своём блоге донецкий историк Артём Ольхин.

В свою очередь, общественник Иван Отраковский потребовал лишить Киркорова звания народного артиста России.

«Вы думаете ему есть какое-то дело до бойцов, Армии, Донбасса и России в целом? Плевать он хотел на всё это. Его дом там, где деньги и задница в тепле. Потому он так и забегал – предложения по выступлениям резко сократились, а соответственно и финансовые поступления, известность, возможность ручкаться с чинушами высоких властных кресел», – возмутился Отраковский.

Между тем хорошо знакомая с Донбассом с 2014 года правозащитница Марина Ахмедова уверена, что даже такая поддержка жителей обстреливаемых районов ценна.

«Не будь той голой вечеринки, он бы в Горловку не поехал. Но он туда поехал и выступил. В отличие от многих других. Это всегда риск. Я ценю этот поступок. Творчество его мне, по-прежнему, не близко. Но тут главное, что для людей в Горловке его приезд – поддержка. И всё-таки он выбрал Горловку, а не Луганск, где значительно спокойней», – считает Ахмедова.

«Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения – он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», – написала в поддержку Киркорова спикер МИД РФ Мария Захарова.