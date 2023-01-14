Лондон поставит Киеву танки с системой подогрева пищи

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Британский премьер Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу, 14 января, канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора с президентом Украины.

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«Премьер-министр обозначил стремление Соединенного Королевства усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», – отмечается в сообщении.

Точное число танков не сообщается, ранее британские СМИ писали, что незамедлительно будут переданы четыре танка Challenger 2, а вскоре после этого – еще восемь. Стоит отметить, что по состоянию на 2022 год в британской армии числилось 227 танков Challenger 2.

«Премьер-министр подчеркнул, что он вместе со всем британским правительством будет напряженно работать с международными партнерами, чтобы быстро обеспечить ту поддержку, которая позволит Украине закрепить свои достижения», одержать верх в конфликте и «добиться долгосрочного мира», говорится в коммюнике. В нём также отмечено, что Сунак и Зеленский обсудили текущее состояние конфликта, «сошлись во мнении о необходимости воспользоваться нынешним моментом, чтобы усилить глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины», и «приветствовали другие международные обязательства в этой связи, в том числе обязательства Польши предоставить группу танков Leopard», – отмечается в сообщении.

Танк Challenger 2 является уникальным по нескольким параметрам, что не далеко не всегда на пользу. Во-первых, это самый тяжёлый в мире танк, его вес составляет 62,5 тонны – что сказывается на маневренности. Во-вторых, это единственный современный танк с нарезной пушкой (калибр 120 мм). А в-третьих – это единственный в мире танк, оборудованный системой приготовления и подогрева пищи для экипажа.

Выпуск танков Challenger 2 прекращён в 2009 году. В июне 2014 года был начат первый этап новой программы модернизации CR2 LEP, которая предусматривает продление срока службы этих танков до 2035 года. Модернизировать до уровня Challenger 2LEP предполагается только часть танков, которые ныне состоят на вооружении вооружённых сил Великобритании.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Соледаре ликвидированы британские наемники.