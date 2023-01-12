В Соледаре ликвидированы британские наемники
В ходе боёв за Соледар, скорее всего, погибли оба гражданина Великобритании, объявленные в розыск украинской Нацполицией как пропавшие «волонтёры-медики» ВСУ.
Об этом сообщил один из каналов основателя ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что ещё 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришёл запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре британских граждан Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.
Сообщается, что сегодня было найдено тело одного из пропавших, при нем обнаружены документы на обоих британцев.
Согласно данным Нацполиции Украины, Пэрри и Бэгшоу выехали из Краматорска в Соледар утром 6 января. Как показывает практика, иностранцами, именующимися «волонтёрами», в подавляющем большинстве оказываются инструкторы НАТО, наёмники или торговцы органами, прикрывающиеся статусом медиков.
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