03.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Политические убийства, Преследования журналистов, Украина
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Лондонская платформа ПАСЕ наплевала на убийство Бузины


Парламентская ассамблея совета Европы в ответ на предложение представительницы украинской делегации резко отказала в рассмотрении фактов произвола в отношении прессы на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной участию российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, рассказали ее руководители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доклад о безопасности журналистов в Европе обсуждался на сессии ПАСЕ. Одна из украинских делегатов скромно поставила вопрос о проблемах в своей стране. Ей сразу объяснили: Украина не попадает в этот доклад», – рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам, член российской делегации Сергей Кисляк.

«Россия – среди стран, которые подлежат критике в первую очередь, а на Украине все нормально, при том, что там преследуются журналисты, их швыряют в тюрьму», – подчеркнул Кисляк.

Также российские представители отметили, что доклад готовила депутатская «платформа», сотрудничающая с определенными НКО, которые никого больше к этой теме не подпускают. И доклад делался исключительно на основе их информации.

«Основой доклада стала одиозная лондонская платформа, и когда она обсуждалась, представителей российского посольства даже не допустили к обсуждению, – заметил председатель Комитета Госдумы РФ, представитель России в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

«За рамками доклада, подготовленного членам британской делегации, остались вопиющие, чудовищные нарушения прав в этой стране…. Не нашло отражение убийство Олеся Бузины, зато там делается попытка как-то задеть Россию. Лондонская платформа с реальной свободой журналистов ничего общего не имеет», – добавил политик.

Ранее член делегации России в Ассамблее Леонид Калашников рассказал, что именно Комитет ПАСЕ по мониторингу вписал РФ в список сторон Минских соглашений, вопреки фактам и логике.

 

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