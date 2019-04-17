Лопнули, как мыльный пузырь: Скандал внутри оппозиции Сербии

17.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Разлад в ряды сербской оппозиции внесли провальные результаты субботнего антиправительственного митинга, состоявшегося в центре Белграда.

Один из лидеров «Союза за Сербию», бывший столичный градоначальник Драган Джилас, оказался морально подавлен совсем не тем количеством участников акции, на которые изначально рассчитывали организаторы.

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Газета Informer со ссылкой на свой источник в «Союзе» пишет, что митинг в Белграде вызвал серьезный конфликт среди вождей оппозиционной коалиции.

Джилас назвал двух главных партнеров – Обрадовича и Еремича – главными виновниками провала, потому что они отвечали за доставку на акцию не менее 30 000 человек со всей Сербии.

Как известно, вместо запланированных десятков тысяч, сторонников на митинге собралось, по данным МВД Сербии, менее 7500 человек.

Интересно, что за несколько дней до акции Обрадович обещал, что только из своего родного Чачака он гарантирует прибытие 10 000 человек. А Еремич пообещал, по крайней мере 2.000 протестующих из Трстеника, а также еще около 15.000 активистов усилиями других местных комитетов.

В итоге же все планы по обеспечению высокой явки провалились.

Неудивительно, что Джилас был настолько разъярён, что отказался даже выступать с трибуны. А после в жесткой словесной форме распекал своих ближайших соратников.

«Джилас буквально крикнул Бошко и Вуку: «Вы все облажались! Вы несерьезные, вы любители в политике, вы виновны в этом провале», – цитирует Informer свой источник.

По данным издания, конфликт из-за митинга будет иметь последствия для оппозиции.

«Гнев бывшего мэра Белграда вполне понятен – он дал свои 50 000 евро на организацию митинга, и все обернулось фиаско», – сообщает издание.

Чтобы скрыть разгром, штабисты оппозиции попытались подделать фотографии в социальных сетях и в своих СМИ в качестве доказательства того, что в субботу состоялся обещанный «самый массовый протест». Однако подлог быстро был раскрыт и вызвал бурю гнева у интернет-пользователей.

То, что не все гладко было еще до начала митинга, говорит тот факт, что Бошко Обрадович, лидер «Дверей» (одной из партий, входящих в оппозиционную коалицию) окружил себя охраной – вокруг политика в день акции было замечено более громил-телохранителей.

Белградские СМИ иронизируют, что, возможно, часть денег Джиласа ушла именно на бодигардов Обрадовича.

Об охране лидера «Дверей» написал и близкий к оппозиции портал Danas:

«Хотя, как говорят его ближайшие соратники, Обрадович не имеет постоянной охраны, на этот раз он взял ее. Их работу можно было увидеть в тот момент, когда лидеры оппозиции прошли через всю массу митингующих к главе колонны. Охрана сделала сеть из более 20 человек до него и сзади, один за другим, плечом к плечу. Они буквально смывали всех на своем пути», – так издание описывает действия бодигардов.

Как скажется на единстве сербских оппозиционных рядов денежный вопрос – покажет ближайшее время. Однако уже сейчас можно понять: эти «революционеры» страшно далеки от народа и борются далеко не за его интересы.