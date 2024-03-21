Лорак и Повалий довели до истерики бандеровца Вятровича

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 14:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Россия, Русофобия, Украина


Украинский парламент тормозит рассмотрение вопроса о принятии механизма лишения званий народных артистов.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявил депутат «Европейской солидарности», бывший глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент тормозит рассмотрение вопроса о принятии механизма лишения званий народных артистов. Об этом...

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Так, законопроект был принят в первом чтении ещё в марте 2023 года. Он предусматривает лишение званий «народного артиста» и «заслуженного артиста Украины» лиц, действия которых квалифицированы «как государственная измена или другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом».

«Я не вижу каких-то оснований его снова откладывать. Почему снова обратилось внимание к этому законопроекту, это из-за позиции некоторых уже бывших граждан Украины типа Повалий и Ани Лорак, которые используются Россией, российской пропагандой как информационное оружие против Украины.

Я уверен, мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы наказать таких людей. В частности, таким, может символическим, но важным наказанием, как лишение их тех званий, которые им предоставляло украинское государство», – заявил Вятрович.

На заседании Рады вопрос так и остался на уровне деклараций. Вместе с тем депутат Роман Лозинский также припомнил о забытой инициативе лишать званий всех неугодных.

«Когда предателей и коллаборационистов лишат государственных наград и званий? Пока рядом с именами героя Украины «Да Винчи», кавалерами «за мужество» (посмертно) Куркой, Гармашем и «Историком», рядом с ними будут стоять коллаборационисты и предатели?

Доколе кандидаты в парламент ДНР, крымские единороссы до сих пор будут носить звание герой Украины, другие государственные звания? Это абсолютный нонсенс. И вдумайтесь, 890 дней, 890 дней прошло с момента регистрации в этом парламенте законопроекта, который призван решить эту проблему», – возмущался Лозинский.

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