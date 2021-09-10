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10.09.2021 10:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы
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Луценко: «Государство перестало платить героической украинской армии»

Новости УкраиныУкраина задолжала перед своими военными полтора миллиарда гривен выплат по зарплатам. Об этом в...

Украина задолжала перед своими военными полтора миллиарда гривен выплат по зарплатам.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, военные вынуждены бесплатно «защищать страну».

«Украинская армия, с моей точки зрения, действительно героическая. То, что она умеет, скажем так, не самой современной техникой бить в разы более сильного врага, знает весь мир. То, что она умеет использовать особенности украинского характера, знает также весь мир – такой упёртости, упорства. Но то, что она это делает еще и бесплатно в последнее время – это, мне кажется, снова является признаком героизма. Вдумайтесь, на сегодняшний день государство задолжало… был миллиард весной, теперь уже полтора миллиарда гривен своим защитникам. Просто абсурд, вдумайтесь, государство не платит своим солдатам», – заявил Луценко.

Кроме систематических задержек, по мнению бывшего секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, государство урезало и размер зарплат.

«То, что вы сказали про задержку – это не вся проблема. У нас, по социологическим опросам, армия занимает одну из самых высоких позиций доверия в обществе. Но эта доверие, уважение должно трансформироваться и в отношение государства к своим воинам. Я приведу пример – в 16-17 годах, благодаря тому, что для нас было одним из приоритетов повышение финансирования вооруженных сил, в том числе и денежного обеспечения солдат-контрактников и офицеров, потому что это основа армии… в этих годах денежное обеспечение военных было 160% по отношению к средней зарплате в нашей стране.

Сейчас, с учетом того, что начиная с 19-го года, в последний раз повышение было во времена президента Порошенко, конец 19-го, 20-й, 21-й год – никакого повышения не было. В результате уже на 27% финансирование наших солдат и офицеров меньше, чем средняя зарплата по стране. Вот это демонстрация отношения к нашим вооруженным силам. Это отношение к нашим офицерам. Без достойного отношения к нашим солдатам и офицерам все разговоры о натовских стандартах – это разговоры. Потому что с этого начинается натовский стандарт, когда солдаты и офицеры не нищенствуют», – добавил Турчинов.

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