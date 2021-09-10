Луценко: «Государство перестало платить героической украинской армии»

10.09.2021 10:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина задолжала перед своими военными полтора миллиарда гривен выплат по зарплатам.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Луценко, военные вынуждены бесплатно «защищать страну».

«Украинская армия, с моей точки зрения, действительно героическая. То, что она умеет, скажем так, не самой современной техникой бить в разы более сильного врага, знает весь мир. То, что она умеет использовать особенности украинского характера, знает также весь мир – такой упёртости, упорства. Но то, что она это делает еще и бесплатно в последнее время – это, мне кажется, снова является признаком героизма. Вдумайтесь, на сегодняшний день государство задолжало… был миллиард весной, теперь уже полтора миллиарда гривен своим защитникам. Просто абсурд, вдумайтесь, государство не платит своим солдатам», – заявил Луценко.

Кроме систематических задержек, по мнению бывшего секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, государство урезало и размер зарплат.

«То, что вы сказали про задержку – это не вся проблема. У нас, по социологическим опросам, армия занимает одну из самых высоких позиций доверия в обществе. Но эта доверие, уважение должно трансформироваться и в отношение государства к своим воинам. Я приведу пример – в 16-17 годах, благодаря тому, что для нас было одним из приоритетов повышение финансирования вооруженных сил, в том числе и денежного обеспечения солдат-контрактников и офицеров, потому что это основа армии… в этих годах денежное обеспечение военных было 160% по отношению к средней зарплате в нашей стране.

Сейчас, с учетом того, что начиная с 19-го года, в последний раз повышение было во времена президента Порошенко, конец 19-го, 20-й, 21-й год – никакого повышения не было. В результате уже на 27% финансирование наших солдат и офицеров меньше, чем средняя зарплата по стране. Вот это демонстрация отношения к нашим вооруженным силам. Это отношение к нашим офицерам. Без достойного отношения к нашим солдатам и офицерам все разговоры о натовских стандартах – это разговоры. Потому что с этого начинается натовский стандарт, когда солдаты и офицеры не нищенствуют», – добавил Турчинов.