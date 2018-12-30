Луценко отмазывается за позор в судах по «Беркуту» и Януковичу

31.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попытался найти объяснения, почему он не исполнил ранее неоднократно озвученные обещания об осуждении беглого экс-президента Виктора Януковича и бойцов «Беркута», обвиняемых в стрельбе по боевикам Евромайдана.

Об этом Луценко рассуждал в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не осуждены «беркуты», которые стреляли? Потому что их достаточно много на одной скамье подсудимых, у каждого из них по пять адвокатов, и потому, что их убитых и раненых жертв полторы тысячи. Соответственно все это требует определенных процессуальных действий в ходе судебного следствия.

Вы обратили внимание, сколько длился процесс над одним Януковичем? Более двух лет. Как вы понимаете, когда адвокатов становится больше и потерпевших на порядки больше, это еще более долгий процесс. Но таковы законы, и во всем мире такие процессы идут долго», – отметил он.

Интервью Луценко сообщество майданщиков восприняло скептически. «Юрий Луценко знает и может всё. Просто когда он знает, он не может, а когда может – не знает», – прокомментировал отговорки генпрокурора киевский журналист Леонид Швец.

Напомним, ранее адвокат обвиняемых силовиков Валентин Рыбин заявил, что обвинения экс-сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» в чрезмерном применении силы во время Майдана не находят подтверждения в суде.