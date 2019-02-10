10.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Задержания украинских националистов, штурмующих отделения полиции, якобы играют на руку, в первую очередь, российскому президенту Владимиру Путину и Кремлю.

Об этом на своей странице в Facebook заявил основатель запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», депутат ВР Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увидел ролик, где «мусора» бьют граждан… Никогда не идеализировал МВД, но видел сколько усилий прилагали мои собратья, такие как Евгений Жуков, чтобы создать украинскую полицию…Теперь же Маршалу пишу следующее:

«Поздравляю, брат! В любой структуре есть животные, которые против Нации, Государства, Бандеры… Еще надо, по моим субъективным подсчетам, лет 10, чтобы ненавистники украинской государственности и агентура Кремля отошли из украинских силовых структур. Главное, чтобы реакция руководящих звеньев была украинской и адекватной к угрозе. Потому что будет беда…».

Отмечу, что больше всего наслаждаются ситуацией Кремль и Путин. Для них – это маленькая победа. Мы же, украинцы, преодолеем и это препятствие. Не забывайте, что у нас война с Московией… И они снова готовятся в ближайшее время атаковать Украину. Победа будет за нами!», – написал Ярош.

Его запись тут же прокомментировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пообещав разобраться в случившемся.

«Дело о превышении полномочий сотрудниками МВД вчера возбуждено. Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежачего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение», – отрапортовал генпрокурор, впервые в истории Украины занявший эту должность не имея юридического образования.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что около 40 украинских националистов были задержаны при попытке вооруженного штурма отделения полиции в Киеве, куда были доставлены представители группировки С14, устроившие провокацию в интересах Петра Порошенко против Юлии Тимошенко на ее предвыборном митинге на Подоле в центре украинской столицы.