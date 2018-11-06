Луценко разразился нецензурной бранью с трибуны Верховной Рады
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявивший сегодня о своей отставке, с трибуны Верховной Рады крайне неуважительно отозвался о своих коллегах-нардепах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё это уже было в прошлом году, когда мерзавцы пытались примазаться к убийству Ноздровской и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвиняемый в убийстве пошел в суд, ни один из этих мерзавцев не пошел даже в суд. Никого это не волнует! И сегодня похоронами Гандзюк занимается «Народный фронт», а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой, до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ уже нет год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале», – заявил Луценко.
Отметим, что после рейтингового голосования за отставку, генпрокурор бросил в зал: «Отсоси!».
Данное поведение Юрия Луценко в своём телеграмм-канале прокомментировал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.
«Генелальный плокулол Украины кричал в парламенте на всю страну:
«Отсосите суки!». Мы с этим быдлом о чем хотим договориться?», – написал он.
Метки: ВР Украины, нецензурная брань, Юрий Луценко
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