Луценко разразился нецензурной бранью с трибуны Верховной Рады

06.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявивший сегодня о своей отставке, с трибуны Верховной Рады крайне неуважительно отозвался о своих коллегах-нардепах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё это уже было в прошлом году, когда мерзавцы пытались примазаться к убийству Ноздровской и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвиняемый в убийстве пошел в суд, ни один из этих мерзавцев не пошел даже в суд. Никого это не волнует! И сегодня похоронами Гандзюк занимается «Народный фронт», а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой, до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ уже нет год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале», – заявил Луценко.

Отметим, что после рейтингового голосования за отставку, генпрокурор бросил в зал: «Отсоси!».

Данное поведение Юрия Луценко в своём телеграмм-канале прокомментировал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

«Генелальный плокулол Украины кричал в парламенте на всю страну:

«Отсосите суки!». Мы с этим быдлом о чем хотим договориться?», – написал он.