Луценко сыграл в интересах Кремля

27.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Не исключено, что заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко, заявившего, что посол США в Киеве озвучила ему список неприкасаемых украинских политиков, было согласовано с окружением президента США.

К такому выводу в статье, опубликованной “Европейской правдой”, приходит директор украинского Центра международных исследований, политолог-международник Владимир Дубовик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Трамп давно уже стремится избавиться от тех чиновников, которые были назначены на свои должности его предшественником, Обамой. Среди них – целая группа послов, в том числе и посол США в Украине Мари Йованович. Поэтому заявления Луценко против нее пришлись ко двору и по вкусу. Вполне возможно, что заявления Луценко были согласованы, скоординированы с окружением президента Трампа”, – отмечает Дубовик.

Он обращает внимание, что один из близких советников президента, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани неоднократно встречался с Луценко.

“Впрочем, доказать этот сговор невозможно – остается лишь предполагать. Но что заявления Луценко оказались полезны для президента Трампа и его окружения, можно говорить с уверенностью. Вот только хотелось бы обратить внимание, что идея “похоронить” тему сговора кампании Трампа с Россией и вывести на первый план вместо нее тему сговора Украины и кампании Клинтон, отвечает интересам не только нынешнего хозяина Белого дома. Она также идеально отвечает интересам Москвы”, – утверждает автор.

Он полагает, что идеальным для Москвы был бы вариант, который разрушит как доверие между Вашингтоном и Киевом, так и двупартийную поддержку Украины в США.

“А потому – пусть даже нынешний скандал не противоречил интересам Белого дома, Киеву не стоит радоваться. Даже если сегодня эти действия получили одобрительные отклики и твиты из Вашингтона, стратегически они не пойдут на пользу Украине. И уже в ближайшем будущем эта неблаговидная история может негативно сказаться на украинско-американских отношениях”, – резюмирует Дубовик.