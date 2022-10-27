Лучшая защита – это нападение. Почему диверсанты в ходе СВО – исключительно украинские?

Новости Украины

По Сети гуляют фото листовок с угрозами в адрес «всех предателей Херсона и их детей», подкрепленных для наглядности фотографией повешенных детей. Комментаторы возмущаются – вот она, звериная сущность бандеровщины, во всей красе.

Как емко написал публицист из Чили Олег Ясинский, авторы этих листовок «сами заботятся напоминать нам о том, с кем идёт эта война».

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«Мировая демократическая пресса, пишущая об «украинских партизанах на оккупированых территориях» не проиллюстрирует свой героический эпос фотографиями этих листовок. Эта «партизанская пропаганда» важна ещё, чтобы всем котам леопольдам было понятнее, что сегодня там не с кем и не о чем договариваться», – указывает Ясинский.

Обращает на себя внимание и то, что хотя конкретно это фото не относится к «подвигам» идейных вдохновителей нынешних «героев», а взято из польской криминальной хроники столетней давности, однако вешать детей обещает не черноротый хейтер с ТВ типа всем известного Остапа Дроздова, а вполне официальная структура «незалежной».

«Размещая именно это фото, а не одно из множества других, с распиленными, разрезанными, разорванными детскими тельцами, агентура ГУР по факту признается, что методика их шефам нравится, и они готовы расширить ассортимент…», – отмечает испанский блогер Вершинин.

И, в общем, так оно и есть, однако эта история будет неполной без традиционного «Но».

За последние полгода все мы привыкли к бесконечному мартирологу жителей бывших украинских, а ныне снова российских областей. Кого-то взорвали в машине, кого-то в подъезде собственного дома. Покойного луганского прокурора взорвали в его рабочем кабинете. Херсонского губернатора Сальдо отравили – и лишь своевременная госпитализация в Москву спасла ему жизнь. Присягнувшим России бывшим украинским силовикам на Запорожье СБУ массово рассылает «письма счастья» с напоминанием о «госизмене» и обещанием неминуемой расправы.

И знаете что? Тут можно долго, много и справедливо возмущаться, но факты упрямы: с начала войны на территории Украины не было совершено ни одной диверсии или теракта, к которым были бы причастны российские спецслужбы. Ни один украинский убийца, ни один из тех, кто отдавал преступные приказы или их исполнял, ни один из публичных разжигателей ненависти не пострадал – прямо как в титрах к кинофильмам. Только это не кино, а жизнь.

И не надо тут изображать невинность, чего-то ложно стыдиться или толковать о том, что «мы не такие». Тайные службы для того и созданы, чтобы выполнять поручения деликатного характера. И если уж сегодня принято восхищаться смелыми спецоперациями за рубежом в исполнении Фитина, Серебрянского или Судоплатова, то возникает вполне закономерный вопрос: где сегодня те, кто мог бы это все повторить? Неужели закончились, а герои разведки прошлого останутся лишь на мемориальных табличках да постаментах в виде памятников?

И когда президент Путин на Валдае говорит что-то вроде этого: «Взяли вон Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно было относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны – и сказать: «Да, мы убили». Что это такое вообще, мы где живем?», – то хотя это звучит благородно и этически безупречно, но политически со стороны считывается как признание слабости.

Израильтяне с американцами ликвидируют своих врагов, потому что а) могут; и б) считают это необходимым, исходя из своего понимания требований нацбезопасности обеих стран.

К слову, когда-то и Россия могла и хотела ликвидировать людей типа Яндарбиева или Басаева – и тоже отнюдь не в честном бою. И это было правильно, потому что с врагами страны все средства хороши. И стесняться тут нечего. В этом смысле стоило бы поучиться у тех же американцев или у «Моссада».

Разворачивая оптику еще шире – почему мы не видим активную роль современных российских спецслужб в ходе СВО? Нет, безусловно, задержание очередных «хизбов» в Крыму или украинских диверсантов под Ростовом – это хорошо и правильно. Но почему Россия не ведет активную, наступательную работу такого рода на территории самой Украины против наших врагов?

Где сообщения в СМИ о том, что в своей киевской или львовской квартире успешно обезврежен такой-то враг России. Почему мы такое читаем лишь в украинских СМИ относительно врагов Украины, а всякие Фейгины, Пономаревы и прочие предатели спокойно себя чувствуют за рубежом и в ус не дуют, открыто занимаясь подготовкой к вооруженному мятежу в России?

Почему диверсанты в ходе СВО – исключительно украинские? Наши что – разучились организовывать диверсии в тылу врага? Идет война, сейчас не до сантиментов. В конце концов, те же электростанции не обязательно бомбить, если можно устроить диверсию, причем, не одну. Было бы кому.

Почему мы слышим только об украинских героях плаща и кинжала, работающих в РФ и видим результаты их работы против русских и сторонников России? Почему последние девять месяцев – это череда бесконечного, хотя и черного, пиара украинских спецагентов пополам с формируемым среди сторонников России синдромом выученной беспомощности перед вражескими терактами?

Если суммировать все приписанные им российскими СМИ, политиками и экспертами операции на территории России и Украины, получаются какие-то неуловимые «джеймсы бонды», которым подвластно буквально все, а мы – такие беспомощные, что раз за разом пропускаем обидные голы в свои ворота и не можем организовать полноценную симметричную ответку.

Получается, что пресловутые «российские террористы» существуют лишь в воображении западных и украинских пропагандистов.

Одним словом, условные «Петров и Боширов», где вы? Ау?! Неужели справедливы недавние констатации одного из федеральных изданий насчет того, что агентурную работу на Украине в предыдущие годы банально провалили, и это дело придется начинать с нуля?

Вопросы непраздные. Потому что идет война, и с каждым днем вскрывается все больше информации о вражеской агентуре внутри России. И это уже не сериал «Спящие», а, снова таки – проза жизни. Как известно, лучшая защита – это нападение. Не ждать, когда украинцы подожгут Россию, а упредить это, устранив наиболее активных поджигателей еще там, на территории Украины.