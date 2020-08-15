«Лучше Лукашенко, чем русский гауляйтер» – украинский чиновник

15.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве опасаются, что на северных границах Украины со стороны Белоруссии появятся русские танки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», анализируя текущую ситуацию в Белоруссии, где несогласные с победой на выборах президента Александра Лукашенко майданщики пытаются свергнуть действующую власть.

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Ссылаясь на свои дипломатические источники, издание утверждает, что поначалу Лукашенко дал приказ силовикам «жестко, но не жестоко ограничивать акции протестов».

«А вот российская сторона заинтересована в проявлении как можно большей жестокости Лукашенко, чтобы всячески дискредитировать и изолировать его от Запада. Чем больше в Беларуси прольется крови — тем лучше для Кремля. Поэтому не исключены и провокации со стороны россиян. Но пока события развиваются в благоприятном для Москвы направлении», – отмечается в статье.

Также говорится, что белорусские протесты ставят перед Киевом задачу переосмысления политики в отношении Минска.

«Усиливающаяся зависимость Лукашенко от Путина не в интересах Киева, где на протяжении последних шести лет тешили себя надеждой, что белорусский президент не позволит российским танкам появиться на северных границах Украины», – пишет издание.

Также автор приводит слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника, несколько лет назад сказвшего, что «чем дольше существует режим Лукашенко, тем лучше. Это ширма, которая осложняет работу русским в Беларуси… Поэтому, пусть уж лучше будет Лукашенко, чем «русский гаулейтер» в этой стране».

«Безусловно, для Украины важно, чтобы на ее северных границах не появились российские танки. Но разве раньше мы были стопроцентно уверены, что Лукашенко этого не допустит? Ведь будучи членом ОДКБ, Союзного государства и Евразийского союза, Минск – военный союзник Москвы, с которой имеет общее военное планирование», – опасается «ЗН».

Напомним, что ЦИК Белоруссии объявила Лукашенко победителем президентских выборов.

В то же время оппозиция не согласна и утверждает, что победила домохозяйка и жена блогера Светлана Тихановская.