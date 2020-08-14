14.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Политика
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Белорусская ЦИК бесстрашно объявила итоги президентских выборов


Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших в прошлое воскресенье выборах 80,1% голосов, его основная конкурентка Светлана Тихановская 10,1%. Против всех проголосовали 4,59% белорусов.

Таковы окончательные итоги президентских выборов, которые сегодня огласила ЦИК Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кандидаты Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подавали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Все они были отклонены.

Тем временем в Белоруссии нарастают протесты против несправедливого подсчета голосов. Они обещают достичь кульминации на предстоящих выходных.

Триггером могут стать похороны единственной жертвы массовых беспорядков Александра Тарайковского. Они состоятся в субботу в 12.00. Согласно версии МВД, отсидевший за убийство Тарайковский подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве.


В воскресенье оппозиция, чьи акции постепенно сдвигаются от окраин к центру Минска, намерена провести марш за свободу по проспекту Независимости – главной улице белорусской столицы. Шествия состоятся и в других городах страны.

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