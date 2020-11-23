«Лучше невестка-трансгендер, чем республиканка в семье». В США усугубляется раскол.

23.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в Соединенных Штатах и политики, и общество максимально разъедены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет глава российского политического движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман.

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«Согласно опросам, 45% демократов будут несчастны, если их дети создадут семьи с республиканцами. У республиканцев соответствующая статистика чуть поменьше, но тоже значительная – у них 35% будут глубоко опечалены в том случае, если их дети породнятся с демократами. А ведь так было не всегда! В 1960 году таких людей было лишь по четыре процента в обеих партиях», – указывает Юнеман.

В публикации отмечается, что вопрос, какой партии симпатизирует возможная невестка или зять, для американцев теперь важнее этничности, конфессии и других факторов.

«Для демократов партийная принадлежность вообще главный маркер. Лучше невестка-трансгендер, чем республиканка в семье. Все это напоминает скорее племенную вражду, а не политику в стране «первого мира», – считает автор.

«Соединенные Штаты сейчас максимально разъединены. Большие города и глубинка. Белые и черные. Иммигранты и местные. Рабочий класс и хипстеры. Владельцы оружия и борцы с ним. Даже если американцы придут к согласию о победителе выборов, конфликты останутся. Президенту нужно будет соединить нацию, невзирая на давление справа и слева. Что из этого получится – покажет время», – резюмирует Юнеман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США идут к неклассической гражданской войне.