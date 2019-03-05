//exit;
05.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

«Лучше в убыток, но только не здесь» – иностранный бизнес шарахается от Украины

Западные бизнесмены не желают вести дела с Украиной, где власть постоянно кошмарит даже собственных предпринимателей.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вернулся из Одессы. Если бы вы знали, что говорит бизнес. Они улыбаются: «Благодарим президента за наше счастливое детство». А в глазах у них эти маски-шоу, отжимы, взятки. За что? За то, что ты что-то пытаешься строить – жилье, заводы?», – прокомментировал он прошедший накануне Совет регионального развития Одесской области.

«Могу сказать то, что говорят в моей среде. Не очень лицеприятно для моей страны. И даже на очень выгодные предложения многие говорят: «С кем угодно, лучше в убыток, только не с вашей страной. У вас потеряли не совесть, у вас потеряли разум», – добавил Червоненко.

Напомним, накануне аналогичное заявление сделал украинский олигарх Сергей Тарута, заявивший о том, что европейские компании не будут сотрудничать с Украиной и инвестировать в неё финансы, пока в Киеве не произойдет смена дискредитировавшей себя власти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть