«Лучше в убыток, но только не здесь» – иностранный бизнес шарахается от Украины

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Западные бизнесмены не желают вести дела с Украиной, где власть постоянно кошмарит даже собственных предпринимателей.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вернулся из Одессы. Если бы вы знали, что говорит бизнес. Они улыбаются: «Благодарим президента за наше счастливое детство». А в глазах у них эти маски-шоу, отжимы, взятки. За что? За то, что ты что-то пытаешься строить – жилье, заводы?», – прокомментировал он прошедший накануне Совет регионального развития Одесской области.

«Могу сказать то, что говорят в моей среде. Не очень лицеприятно для моей страны. И даже на очень выгодные предложения многие говорят: «С кем угодно, лучше в убыток, только не с вашей страной. У вас потеряли не совесть, у вас потеряли разум», – добавил Червоненко.

Напомним, накануне аналогичное заявление сделал украинский олигарх Сергей Тарута, заявивший о том, что европейские компании не будут сотрудничать с Украиной и инвестировать в неё финансы, пока в Киеве не произойдет смена дискредитировавшей себя власти.