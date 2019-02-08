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08.02.2019, Счастье, Владимир Гладков
 
Донбасс, Криминал, Украина
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Луганск передал Украине более 30 заключенных

ЛНР передала украинской стороне 33 осужденных, отбывавших наказание в местах заключения на территории республики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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 «Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. В декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта рассказал «ПолитНавигатору», что после разрыва украинским Кабмином соглашения об обмене с Российской Федерацией правовой информацией, Украина превратится в рай для уголовников.

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