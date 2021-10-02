Лукас: «Место ЕС на задворках США и Великобритании»

02.10.2021 11:44 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Европейский союз должен доказать американцам и британцам свою пользу, ввязавшись в противостояние с Россией и Китаем.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной журналом «Український тиждень» авторской колонке приходит британский журналист, антироссийский пропагандист и старший вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

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«Франция разъярена. Причина якобы в том, что из-за британско-американского соглашения о поставках атомных подводных лодок в Австралию французы потеряли выгодный оборонный договор. Но в действительности речь идет о том, что новый альянс на противодействие империалистическим амбициям Коммунистической партии Китая свидетельствует о немощности Франции – и неуместности ее планов по европейской «стратегической автономии», – считает Лукас.

По его словам, ЕС мало на что способен в международной политике.

«Как следствие: когда серьезные страны прибегают к серьезным шагам для противодействия серьезным угрозам, несерьезные страны остаются на задворках», – пафосно провозглашает антироссийский пропагандист.

При этом он предлагает европейцам завоевать доверие Лондона и Вашингтона.

«Речь идет о том, что европейцам нужно приобрести позицию, при которой можно «играть со взрослыми ребятами». Никто не мешает. На улицах Брюсселя, Парижа и Берлина нет китайских или российских танков (пока). Деньги – тоже не проблема. Мягкотелость европейцев свидетельствует об отсутствии политической воли, вызванного хронически слабой стратегической культурой, которая десятилетиями формировалась на иллюзиях», – продолжает автор.

Он убежден, что для Брюсселя долговременной целью должно стать серьезное партнерство с США и их союзниками в деле Китая.

«Однако начать было бы хорошо из России. Сейчас Европа еще может полагаться на военную поддержку США за счет НАТО. Однако для противодействия козням и жестокости Кремля необходимо нечто большее, чем военное реагирование. НАТО не должно противодействовать энергетическому шантажу России, в результате которого цены на природный газ в Европе взлетели до заоблачных высот, ударили по бюджетам семей и вызвали предостережения о кризисе в индустрии», – приходит к выводу Лукас.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за разрыва контракта Париж пошел на дипломатический демарш и отозвал своих послов из США и Австралии.

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