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21.09.2021 10:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Скандал, США, Франция
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В партии Макрона заговорили о выходе из НАТО и укреплении сотрудничества с Москвой

Разрыв Австралией в пользу США многомиллиардного контракта  Францией на строительство подлодок показал может привести...

Разрыв Австралией в пользу США многомиллиардного контракта  Францией на строительство подлодок показал может привести к выходу Парижа из НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил член комиссии Национального собрания Франции по обороне, депутат от правящей партии «Вперед, республика!» Бенуа Симиан.

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Напомним, что разрыв контракта произошел после создания военно-политического альянса AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который вошли Австралия, Великобритания и США. После этого Париж отозвал своих послов из США и Австралии.

«Это можно назвать проделкой американцев, которая проистекает из делового подхода «Америка прежде всего». В качестве реакции не следует исключать выход из НАТО. Нельзя позволять с собой так обращаться», – считает французский депутат.

«Отныне нам надо думать, как укрепить свои дипотношения и сотрудничество с Россией, чтобы бороться с новой стратегией, — это жизненно необходимо с политической и экономической точек зрения. Глобальный баланс смещается, и Франция не может бездействовать», – резюмировал Симиан.

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