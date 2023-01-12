Лукашенко боится создавать наднациональный орган с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не против гармонизации налогов с Россией, однако опасается создания наднационального налогового комитета.

Об этом он заявил сегодня на совещании по выполнению интеграционных программ Союзного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это естественно, если мы требуем от России, чтобы были равные условия и прочее, из этого вытекает гармонизация наших налогов. Координация налогового и таможенного контроля – все должно быть прозрачным. Россияне не против, чтобы в любую точку приехали белорусские представители. В той редакции, в которой договор подписан, предусматривается создание дополнительного межгосударственного наднационального налогового комитета. В данном случае, скажу откровенно, меня смущает само название – наднациональный. Хочу услышать разъяснения по этому вопросу. По содержанию речь не идет об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги в Беларуси, так они и будут устанавливаться. Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере», – сказал Лукашенко.

Планируется, что в наднациональном комитете будет работать 10 человек.

«Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались. Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются вопросы, а вы о них и не знаете», – уверял Лукашенко.