27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, Украина
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«Лукашенко будет вредить Украине». В Киеве хотят отозвать посла из Минска


В ответ на ноту протеста, которую Белоруссия вручила украинскому послу, Украина должна немедленно отозвать своего дипломата и готовиться к импортозамещению белорусской продукции.

Об этом в эфире киевского сетевого канала «Апостроф» заявил украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, наступил момент, когда посла нужно отозвать. Не вызвать на консультацию, что уже делалось, а отозвать. Потому что для Украины неприемлема ситуация, при которой Лукашенко останется, неважно, на несколько месяцев, лет или весь срок президентом этой страны. Мы уже прошли точку невозврата, соответственно, тут нельзя говорить одно, а делать другое, посла надо отзывать.

Второе: нужно готовиться к тому, что Лукашенко начнёт каким-то образом вредить Украине в вопросах каких-то поставок, энергоносителей – что с Беларуси шло, каких-то ещё продуктов и так далее. Надо уже сейчас замещать рынок Беларуси другими странами. Выхода нет», – заявил Трухан.

В свою очередь его коллега, киевский евроатлантист Владимир Горбач выразил убеждение, что никого отзывать не нужно.


«Не надо паниковать, тем более, отзывать посла, думаю, это было бы признанием своей слабости и даже поражения. Думаю, что к последним действиям российского белорусского президента Лукашенко и его главы МИД Макея нужно относиться с терпимостью, осторожностью и не давать им особого значения. Они в истерике, они психуют, у них очень плохая внутренняя ситуация, внешнеполитическая ситуация, не стоит вестись на их манипуляционные приёмы…

На мой взгляд, Украина в вопросе белорусских протестов и непризнании фальсифицированных выборов заняла очень правильную позицию. Она на стороне белорусского народа, а белорусская власть нынешняя, которая узурпировала власть в Республике Беларусь, она всё равно рано или поздно отойдёт, и Украина останется другом и партнёром белорусского государства после смены власти. Когда это произойдёт – это не в нашей компеитенции», – сказал Горбач.

Отметим, вчера утром украинскому дипломату была вручена нота МИД Белоруссии, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи «с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине».

Ранее мы сообщали, что глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск расценивает присоединение Украины к европейским санкциям как «абсолютно недружественный шаг и попытку откровенного вмешательства во внутренние дела Беларуси».

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