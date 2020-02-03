Лукашенко был главной целью турне Помпео

03.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Госсекретарь США Майк Помпео устроил турне по постсоветским странам-соседкам России, чтобы проверить возможность повлиять на них и рассорить с РФ. Главной целью была Белоруссия, находящаяся в ситуации спора с Москвой из-за энергоресурсов, чем и поспешили воспользоваться американцы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Корнилова, такой «челночной» дипломатией США пытаются действовать точечно.

«Проверяет готовность ближайших с Россией республик на предмет сотрудничества с США и возможности по отрыву этих республик от России. В первую очередь, конечно, речь идет о Белоруссии. То есть, там американцы нащупывают возможность для того, чтобы вбить клин между Москвой и Минском.

По сути дела, это новый подход в американской внешней политике. Хотя, робкие попытки подобного делались и раньше… Прямо об этом не будут говорить, но, на самом деле, конечно, будет идти речь о том, чтобы оторвать Белоруссию от России», – заявил Корнилов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что турне госсекретаря США Майка Помпео на Украину, в Узбекистан, Казахстан и Белоруссию свидетельствует о стремлении американцев еще больше ослабить влияние России на постсоветском пространстве и оторвать от Москвы даже формальных ее союзников.