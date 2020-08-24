24.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия
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Лукашенко делегировал свои международные полномочия Путину


Растущее внешнее давление на белорусского президента и требования начать диалог с оппозицией привели к резкой активизации Москвы, которая стала главным защитником Александра Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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В публикации отмечается, что в настоящее время через Москву фактически идет коммуникация Минска с Западом.

«После того как западные лидеры отказались признать победу Александра Лукашенко на выборах, последний фактически делегировал свои международные полномочия Владимиру Путину», – считает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не допустить украинского сценария в Белоруссии.

Кроме того, Лавров объяснил, почему Запад потерял право критиковать результаты белорусских выборов.


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