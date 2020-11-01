01.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, США
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Лукашенко «добазарился» с США об отсрочке – депутат Госдумы


Белорусский президент Александр Лукашенко с помощью невыполнимых обещаний получил от Вашингтона отсрочку своего свержения, однако уже после выборов в США американцы с новыми силами возьмутся за Белоруссию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Беларусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал, он (Лукашенко – ред.) добазарился, а не договорился с американцами. Чем отличается добазарился от договорился? Договорился – это значит, нашел путь, который будет работать в силу совместных интересов, долго. Добазарился – это значит, отбился на ближайшие две недели, на месяц, может быть на два. То есть, пообещал то, что он не может выполнить.

Он опять сказал про многовекторность – четырехвекторность у него уже. У него уже вектор Китая, России, Америки и четвертый Польша, наверное. Он даже про орла говорил, что в российском гербе двухголовый, а нам надо, чтобы четырехголовый был.

Он с американцами договорился, но он не может выполнить условия этого договора в силу позиции народа, который живет в Белоруссии, Технологически невыполнимо, и все это понимают.


Это означает, что американцы взяли у себя паузу, скорее всего, на выборы свои и потом вернутся с новыми силами», – спрогнозировал Федоров.

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