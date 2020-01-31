Лукашенко дурил Россию 20 лет и удачно отскочил – Огрызко

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении двадцати лет «водит за нос» российское руководство, рассказывая о братстве и единении, а взамен получая то, что ему нужно.

Сейчас, когда он оказался прижатым к стене в вопросе с поставками энергоносителей и более глубокой интеграции в рамках Союзного государства, он стал «кусаться» и пытается сопротивляться.

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Об этом в эфире радио «Новое время» заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, США пытаются помешать объединению этих стран.

«Он это делает, начиная с середины 90-х годов, когда вся эта идея возникла и начала продвигаться. Он, нужно сказать, человек хитрый, умный. Он все время «доил» Россию так, как ему хотелось, обещая на словах, что, да, мы будем это делать хоть завтра, а потом это все спускалось вниз, где успешно гибло.

Так шло с Ельциным, так шло с ранним Путиным, с Медведевым. Он умеет использовать интересную черту российского руководства, которая состоит в том, что им очень приятно, когда им говорят какие-то приятные вещи. Они в это начинают верить, не понимая, что их просто-напросто прямо дурят…

Ну, слушайте, 20-ть лет разве можно вот так водить за нос Российскую Федерацию… Все время Лукашенко требовал, рассказывал, что «мы вот-вот исполним, дайте нам еще нефти и денег, мы сделаем то, а вы нам то, а мы вам это». Шел обычный торг и Лукашенко выигрывал, несмотря ни на что.

Сейчас, когда его уже прижали к стене и когда надо уже или сдаваться, или сопротивляться, ему уже некуда деваться и он начинает делать определенные шаги и делает их неплохо», – уверен Огрызко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял приглашение российского коллеги Владимира Путина встретиться на выходные в Сочи, отдав предпочтение встрече с госсекретарем США Майком Помпео.