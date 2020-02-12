«Лукашенко хочет подешевле за счет русских» – Жириновский
Нужно покончить с практикой, когда национальные окраины получали дешевый российский газ, а многие регионы России не были газифицированы.
Об этом в ходе пресс-конференции в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лукашенко приезжал, всё хочет подешевле. А за счет кого? За счет русского народа. Вам подешевле, русским – подороже! Русские за всё заплатят. Даже в центральных губерниях не у всех ещё газ. А во всех бывших советских республиках пятьдесят лет газ. За копейки», – отметил лидер ЛДПР.
По словам Жириновского, подобная политика привела к «плохому положению внутри России».
«Поэтому никому не помогать, никому ничего не давать, не прощать долгов, а ещё лучше давать по предоплате», – добавил политик.
Ранее сообщалось о том, что Белоруссия начала отбирать нефть из трубопровода «Дружба».
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