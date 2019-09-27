27.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Лукашенко лучше не появляться в Киеве! – меджлисовцы угрожают

После заявлений о том, что Крым навсегда потерян для Украины, президенту Белоруссии Александру Лукашенко лучше не появляться в Киеве с официальными визитами, а главе украинского государства Владимиру Зеленскому не следует подавать ему руку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый российский пропагандист-либерал Айдер Муждабаев, замдиректора меджлисовского телеканала ATR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если наш северный недососед рассуждает о территории Украины в таких вольных понятиях, то я считаю, что этому совхозному философу стоило бы не приезжать с официальным визитом на Украину.

Я призываю президента Зеленского до тех пор, пока «батька» либо не замолчит, либо не изменит риторику в отношении украинских территорий, с этим товарищем не встречаться, руки ему не жать, ничем мы ему не обязаны.

То, что в Минске проходят какие-то встречи – это ему бонусы, а никак не наша просьба. Поэтому – как-нибудь перебьемся без товарища», – заявил Муждабаев.

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