26.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия, Украина
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Лукашенко рассмеялся в лицо украинской журналистке, спросившей про Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог сдержать смех, когда украинская журналистка Ольга Кошеленко спросила его сегодня, вернет ли Россия Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я этого не знаю, откровенно говоря, но мне кажется – нет. Как говорит президент, этот вопрос решен сегодня и навсегда. Это же говорит аккуратный и спокойный Лавров, все руководство. Это консенсус в российском обществе. Нет такого вопроса, где россияне так же бы поддерживали власть, как по Крыму», – сказал Лукашенко.

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Белоруссия до сих пор не признала российский статус Крыма. Сегодня в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет давить в этом вопросе на своего ближайшего союзника.

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