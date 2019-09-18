Лукашенко могут заменить условным «Медведчуком»

18.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Белоруссии полно людей, которые при необходимости станут проводниками политики Российской Федерации.

Об этом в интервью киевскому интернет изданию «Апостроф» заявил белорусский политик-либерал и экономист, экс-кандидат в президенты РБ на выборах 2010 года Ярослав Романчук, отвечая на вопрос, может ли Москва пойти на отстранение от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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«Кремлевских эмиссаров тут полно. А найти людей, которые бы не сопротивлялись и принимали подачки от России, Кремлю не составит никакого труда. Условного «Медведчука» будет тут найти проще, чем в Украине», – считает белорусский оппозиционер.

«А физическое устранение? Убийство Лукашенко кремлевскими агентами», – поинтересовалось издание.

«Тоже может быть. Но я думаю, если бы это решало вопросы, это бы уже произошло. Потому, скорее всего, Кремль будет проводить переговоры и использовать методы убеждения», – говорит Романчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук рассказал о двуличности Лукашенко.