18.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Лукашенко могут заменить условным «Медведчуком»

В Белоруссии полно людей, которые при необходимости станут проводниками политики Российской Федерации.

Об этом в интервью киевскому интернет изданию «Апостроф» заявил белорусский политик-либерал и экономист, экс-кандидат в президенты РБ на выборах 2010 года Ярослав Романчук, отвечая на вопрос, может ли Москва пойти на отстранение от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кремлевских эмиссаров тут полно. А найти людей, которые бы не сопротивлялись и принимали подачки от России, Кремлю не составит никакого труда. Условного «Медведчука» будет тут найти проще, чем в Украине», – считает белорусский оппозиционер.

«А физическое устранение? Убийство Лукашенко кремлевскими агентами», – поинтересовалось издание.

«Тоже может быть. Но я думаю, если бы это решало вопросы, это бы уже произошло. Потому, скорее всего, Кремль будет проводить переговоры и использовать методы убеждения», – говорит Романчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук рассказал о двуличности Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть