Лукашенко начал чаще встречаться с представителями Запада и нахваливать ЕС

09.01.2019

Белоруссия не против заключить соглашение об ассоциации с Европейским союзом, как это сделали ранее Украина, Грузия и Молдавия.

Об этом пишет “Коммерсант”, напоминая, что в конце прошлого года постпред Белоруссии при ЕС и НАТО Александр Михневич заявил, что Минск готов принять у себя форум, посвященный юбилею программы Евросоюза «Восточное партнерство».

“Если и впрямь начнется подготовка к проведению саммита «Восточного партнерства» в Минске, конфликт с Россией может обостриться”, – не исключает издание.

В свою очередь неназванный европейский дипломат, занимающийся Белоруссией, утверждает, что президент Александр Лукашенко начал всерьез опасаться Москвы.

«У него явно страх, связанный с событиями на Украине. Он начал чаще встречаться с представителями западных стран, хвалить ЕС, говорить, что Евросоюз должен быть сильным. И людям в Белоруссии это нравится. Поколение, которое ностальгирует по СССР, уходит, молодежи это уже неинтересно», – заявил собеседник газеты.

Он полагает, что Лукашенко хотел бы повторить опыт Армении, у которой, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ, есть соглашение с ЕС, почти идентичное договору об ассоциации, подписанному Брюсселем с Грузией, Украиной и Молдавией.

«Минск был бы не прочь иметь такой же договор. Но опасается в открытую идти этим путем, поскольку уязвим с российской стороны и зависим от РФ», – заявил европейский дипломат.

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