13.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Лукашенко начал подготовку к заходу в Донбасс?

Отправка белорусского гуманитарного конвоя в подконтрольную Украине часть Донбасса, а не в ЛДНР, – дипломатическая игра Александра Лукашенко, считают киевские эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором».

«Причина, на мой взгляд, абсолютно понятна – если будет Лукашенко отправлять эти конвои на территорию ДНР-ЛНР через Россию, то резко обострятся и без того периодически вызывающие проблемы отношения между Беларусью и нынешней украинской властью, потому что мы помним, что уже были определенные конфликты между Беларусью и евромайданной властью, и высказывания негативные в адрес Беларуси, и ее совместных учений с Россией.

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Это, по сути, вызвало бы однозначно обострение отношений между Беларусью и Украиной. А для Беларуси Украина – достаточно важный экономический партнер, и плюс Лукашенко дорожит ролью посредника, недаром именно в Минске были заключены известные Минские соглашения по Донбассу.

Поэтому он старается выдерживать эту роль и дальше как страны, которая может едва ли не единственной выступать таким объединяющим мостиком между Россией, как союзником своим, и между Украиной. Я думаю, это основные причины, почему Лукашенко поступает именно так», – сказал политолог Евгений Филиндаш.

«На самом деле точно неизвестно, поставляется ли белорусская гумпомощь в ЛНР и ДНР. Возможно, поставляется, просто на этом не пиарятся. Отправка белорусской гуманитарной помощи на украинскую часть Донбасса преследует, прежде всего, цели политического и информационного пиара. Это своего рода информационная подготовка к возможному вводу белорусских миротворцев на Донбасс, попытка повысить лояльность населения к Беларуси. Возможно, это также подготовка к вхождению белорусского бизнеса на эту территорию, в этот регион. Беларусь может быть одной из стран, которая займется восстановлением Донбасса поскольку машиностроительный комплекс там интересен Беларуси», – рассуждает политолог Руслан Бортник.

«С другой стороны, были многочисленные скандалы с коммерческими поставками белоруской продукции в ЛДНР. На этих территориях присутствуют белорусские услуги и товары. Возможно, это также попытка как-то притушить эти скандалы. Но я думаю, что это – второстепенно. Главное – Беларусь готовиться выступить миротворцем и восстановителем Донбасса.

В неподконтрольную Украине часть Донбасса Беларусь не будет поставлять гуманитарную помощь без согласования с Украиной, иначе она потеряет поддержку в Украине. А такое согласование сегодня невозможно, Украина, скорее всего, не поддержит такое решение…

Беларусь преследует свои политические цели. Она, безусловно, присутствует и по ту сторону линии разграничения – неформально, в виде бизнеса. Беларусь вынуждена признавать решение России в части перевода предприятий под внешнее управление, в части признания документов», – полагает Бортник.