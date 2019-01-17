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17.01.2019
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко напомнили о публичной клятве признать Южную Осетию и Абхазию

Белоруссия не желает синхронизировать с Россией внешнеполитическую работу по снятию санкций с обеих стран.

Об этом в интервью “Известиям” рассказал политолог и экономист Дмитрий Болкунец, отвечая на вопрос, может ли Лукашенко пожертвовать отношениями с РФ ради улучшения отношений с США и ЕС.

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Эксперт напомнил, что санкции США против Белоруссии действуют более 10 лет, а в прошлом году их продлил Дональд Трамп. Кроме того, есть отдельный список лиц, которым запрещен въезд в США.

“Казалось бы, Минск и Москва должны синхронизировать работу внешнеполитических ведомств, чтобы снять санкции с обеих стран. Пока, однако, происходит иначе. Мы помним, как Лукашенко публично клялся в том, что Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, но так и не сделал этого. Есть и более свежие истории. Например, весной российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей» выслали из Великобритании. Ровно в это время глава МИД Белоруссии Владимир Макей впервые за 25 лет посетил Великобританию. Вряд ли можно говорить о случайном совпадении”, – полагает Болкунец.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Лукашенко пообещал стать самым надежным партнером США “даже в ущерб себе”.

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