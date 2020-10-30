30.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Турция
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Лукашенко направил поздравления Эрдогану


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сегодня президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником – Днем Республики.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на ряд беспрецедентных вызовов и угроз, с которыми столкнулись наши страны на протяжении текущего года, у нас получилось сохранить и успешно поддерживать двустороннее сотрудничество в разных отраслях благодаря высокому уровню взаимного уважения и доверия», – говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что белорусско-турецкое партнерство в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах будет и в дальнейшем стабильно и плодотворно развиваться на пользу народов обеих стран.

Только за последнюю неделю Белоруссия заявила о намерении укреплять сотрудничество с турецкими провинциями Эскишехир и Измир, а также представить продукцию белорусских производителей на выставке  CNR Food Istanbul. Белорусская авиация МЧС помогает тушить лесные пожары в Турции.

Интересно, что еще в марте Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сошлись во мнении, что Россия продает им газ по слишком высокой цене.


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