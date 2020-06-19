Лукашенко напуган – белорусский политолог

19.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Задержание кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико объясняется страхом главы государства Александра Лукашенко.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказывает белорусский политолог Виктор Болкунец.

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О судьбе Бабарико и избирательной кампании в Белоруссии “МК” рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Это задержание означает признание со стороны Лукашенко популярности Виктора Бабарико в белорусском обществе. Президент испугался сильного соперника и любой ценой пытается снять его с избирательной кампании. Я не исключаю, что Бабарико будет арестован. Сейчас кандидата будут пытаться заставить сняться с выборов в качестве альтернативного кандидата. Если он согласится, то ему дадут возможность остаться на свободе и покинуть страну», – полагает Болкунец.

«Лукашенко напуган и делает все, чтобы выставить кандидата в качестве жулика, вора, коррупционера. Хотя не очень понятно, какая тема коррупции в банке. Белорусские госканалы показали, что в банке нашли золото и деньги. Граждане Беларуси задаются вопросом: «А что еще должны были найти в банке, если он этим занимается?», – добавляет эксперт.

По его словам, МИД Белоруссии пытается убедить западных дипломатов в том, что Россия якобы вмешивается белорусские выборы.

«Цель, которую преследует министр Владимир Макей и его бригада пропагандистов — донести до Европы мысль, что Россия собирается организовать Майдан. Впоследствии они будут просить ввести санкции против Москвы. Уже сейчас с подачи некоторых провластных политологов озвучивается идея, что Бабарико — агент Кремля», – отмечает политолог.

Он предполагает, что судьба Бабарико в числе прочих вопросов будет решаться во время переговоров Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и последующего визита белорусского президента в Москву.

«На мой взгляд, если Бабарико не будет допущен к выборам, то это означает, что выборы закончены. Дальше их можно будет не проводить. Это будет плевком в душу гражданам, которые поставили полмиллиона подписей за кандидата и хотят его участия. Лукашенко же принимать их мнение не хочет. Вполне могут быть какие-то протесты, но сложно сказать, будут ли они массовыми. Но они могут прокатиться по всей стране, а не только в Минске», – резюмировал Болкунец.

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