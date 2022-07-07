Лукашенко напустил тумана по вопросу вывоза украинского зерна через Белоруссию

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Новости Украины

Через Беларусь начался транзит заблокированного в терминалах черноморских портов украинского зерна.

Об этом сообщает оппозиционная белорусская мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», цитирующая высказывание самого Лукашенко во время выступления 2 июля в минском Дворце независимости.

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«Тогда я сказал: Ну ладно, обойдемся. Подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно”. Почему везут чайной ложкой? Везут! Нам уже предоплату отдали железной дороге. Везут. По чайной ложке…», – сказал белорусский лидер.

При этом, о каком именно украинском зерне говорится — не уточнялось.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Украина не перевозит через Беларусь (или в Беларусь) ни одного вида товаров ни одним из видов транспорта.

«Заявление Александра Лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию Беларуси не соответствует действительности. Министерство инфраструктуры Украины не поддерживает никаких отношений с прокремлевскими властями государства-сателлита и рассчитывает на справедливый международный суд по участию Беларуси в военной агрессии против Украины», – сказано в сообщении Министерства.

«Беларускі Гаюн» выдвинул предположение, что Лукашенко говорил о начале поставок украинского зерна не с подконтрольных Украине территорий, а якобы с контролируемых Россией.

«Не исключено, что под этим заявлением лежит и то, что Лукашенко просто хочет воспользоваться украденным украинским зерном и пустить его на нужды белорусских предприятий или продать кому-то», – говорится в сообщении.

Напомним, вопрос зерна поднимался им же и на встрече Лукашенко с Путиным 25 июня, когда Лукашенко заявлял, что ни Москва, ни Минск не испытывают проблем с поставкой зерна и удобрений на мировые рынки.