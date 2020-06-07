Лукашенко не пойдет на разрыв соглашения с Россией по РЛС и узлу связи ВМФ, но поторгуется

07.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет разрывать соглашения с Россией о базировании узла системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах (474-й ОРТУ, РЛС «Волга») и радиостанции Вилейка (43-й узел связи ВМФ России).

Если бы Минск хотел это сделать, он должен был уведомить российскую сторону за год до окончания действий соглашений, то есть, до 6 июня. Поскольку Белоруссия не воспользовалась этой процедурой, базирование российских объектов будет пролонгировано.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отметим, что спекуляциями на тему не продления соглашений появлялись не только в оппозиционной белорусской прессе. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко публично раскритиковал военных руководителей за то, что они уговаривают его продлить договоренности, в то время как Россия, по мнению Лукашенко, не выполняет союзнических обязательств.

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок указывает, что принципиальное решение по российским объектам было принято еще в октябре 2018 года, когда Россия запланировала разместить на УС «Вилейка» комплекс РЭБ «Самарканд».

«Вряд ли российское Министерство обороны выполняло бы работы по доработке и монтажу комплекса «Самарканд ПУ-ПРД-Д» до 2019 года, не имея определенных гарантий того, что через 2 года весь узел связи не закроют», – написал Лебедок в своем «фейсбуке».

При этом он не исключает, что конкретный срок действия соглашений, а также их условия, могут быть изменены.

«Обсуждение этих условий идет еще с декабря 2018 года и, вполне очевидно, что оно связано с переговорами по т.н. «углубленной интеграции», – написал Лебедок.

Соглашения между правительствами России и Белоруссии об использовании 43-й узла связи ВМФ России «Вилейка» и РЛС «Волга», расположенная чуть севернее Ганцевичей, были заключены в 1995 году, а ратифицированы в 1996-м. Оба объекта не имеют статуса военной базы и охраняются белорусскими военнослужащими (либо военизированной охраной). На первом максимальная численность персонала 1200 человек (с гражданскими), на втором 250.

Радиостанция сверхдлинноволнового диапазона в Вилейке используется для обеспечения связи в Северной Атлантике и в Северном море, для связи с глубоко погруженными подводными лодками и надводными кораблями, для передачи сигналов боевого управления на применение сил и средств.

Станция дальнего обнаружения пусков ракет (Отдельный радиотехнический узел, ОРТУ) в городке Ганцевичи (Брестская область) выполняет задачи по обнаружению баллистических ракет, космических объектов и контролю над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

На период действия соглашений Россия безвозмездно предоставляет военные полигоны для проведения боевых стрельб соединениями и частями ПВО ВС Белороуссии, информацию о ракетно-космической обстановке и содействует оснащению пунктов управления войсками ПВО Белоруссии необходимой для этого аппаратурой, предоставляет информацию о порядке передачи сигналов Государственной системы единого времени и эталонных частот России с использованием радиостанции Вилейка.