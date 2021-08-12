«Лукашенко не пойдёт против Украины» – советник главы Офиса Зеленского

12.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы не станет предпринимать против Украины никаких действий, потому что боится показать всему миру, что стал «марионеткой Кремля».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политических заявлений во время этой пресс-конференции я от Лукашенко не слышал. Ведь слова формального лидера, который совершает фиктивный контроль в европейской стране о том, что «Я перейду границу, мы поставим вас на колени» – это не политическое заявление. Это эмоции», – сказал он.

Арестович считает, что если Александр Лукашенко ещё не стал окончательной «марионеткой Кремля», то не станет выступать против Украины.

«Но Белоруссия до сих пор удерживается от признания Крыма, хотя там звучат кое-какие угрозы. Она сохраняет люфты. И Лукашенко понимает, что лишаться этих люфтов не в его интересах. Если он пойдёт против Украины по российскому треку, то окончательно попадёт под Кремль. А он этого не хочет, это видно. Он маневрирует. И именно его позиция по Украине покажет, перестал ли он быть самостоятельным, или что-то ещё из себя представляет. Я думаю, что представляет, и хочет представлять и дальше», – рассуждает советник Ермака.