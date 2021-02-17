Лукашенко не получит кредит. Путин потребует реальной интеграции

17.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В ходе предстоящего визита в РФ президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидает крайне непростой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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По его словам, Кремль уже привык к невыполненным обещаниям белорусского коллеги, но на этот раз условия договоренностей придется поменять, а вопрос с предоставлением очередного кредита поставить жестче.

«Лукашенко много чего обещает в опасной ситуации, но как становится немного лучше, он сразу забывает, что обещал. Это дело уже привычное. Но ему опять нужен кредит, и я думаю, что этот заем ему вряд ли выдадут», – говорит политолог.

Он считает, что от Лукашенко потребуют определенных обещаний в рамках реальной интеграции.

«Посмотрим, как Лукашенко выйдет из этой ситуации. Разговор будет непростой, особенно после обещаний, которые он давал в ходе прошлого визита. Сейчас он почувствовал, что опасность миновала, поэтому можно обойтись без изменения Конституции, и уже тем более досрочных выборов президента», – говорит Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию и встретится в Сочи с Путиным. Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Уточняется, что речь идет о сумме, превышающей 3 миллиарда долларов.