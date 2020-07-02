Лукашенко не решился на официальный ответ украинским нацистам

02.07.2020, Москва, Елена Острякова

Ни МИД, ни президент Белоруссии не отреагировали на создание в Верховной раде Украины депутатского объединения «Демократическая Беларусь», которое декларирует помощь прозападной белорусской оппозиции на грядущих выборах главы государства. Такая сдержанность официального Минска примечательна, ведь Александр Лукашенко в последние дни неоднократно намекал на причастность неких российских олигархов к вмешательству в выборы, не имея на то публичных причин.

Близкий к администрации белорусского президента политолог Александр Шпаковский призвал не реагировать на демарш украинских депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как к этому относиться? Пока никак. Украина находится в состоянии полураспада. Там, как говорится, каждой твари по паре. Каждый беснуется как может. Надо наблюдать и не делать далеко идущих выводов. А всем фигурантам «демократической группы» в Беларусь закрыть въезд. Всем, кроме Гузя (этот депутат Верховной рады считается покровителем боевиков АТО из числа белорусских граждан, – ред.). Его здесь давно ждут…

Главное в отношениях с Украиной – сохранять холодную голову. Таких «групп» там уже были десятки. Особо ни на что они не влияют. С большой долей вероятности будут пытаться паразитировать на «сладкой» белорусской теме и выслуживаться перед Западом. А в Украине у нас политические и экономические интересы. Мир и экспорт», – написал Шпаковский в своем «фейсбуке».

Напомним, в Верховной раде инициировали создание межфракционного депутатского объединения, нацеленного на помощь белорусской прозападной оппозиции в канун президентских выборов. Ее возглавил Алексей Гончаренко, который в 2014 году радовался сожжению в одесском Доме профсоюзов, В группу вошли Андрей Парубий, которого обвиняют в вооружении украинских боевиков перед Одесской Хатынью, а также Игорь Гузь, который возглавлял белорусских «добровольцев» на Донбассе.