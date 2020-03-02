Лукашенко обеспокоен стремительным ростом белорусских цен

02.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил вернуть административное регулирование цен, если не прекратится их рост.

Об этом сообщает «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Также он обещал повысить зарплаты и пенсии. Эксперты считают заявления Александра Лукашенко экономически не обоснованными и называют их предвыборным популизмом. Решить все основные проблемы белорусов президент пообещал, воспользовавшись трибуной Федерации профсоюзов Белоруссии в ходе 8-го съезда этой организации.

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«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», – цитирует Лукашенко издание

Он также пообещал защитить трудящихся от богатых торгашей и ввести административное регулирование цен на некоторые товары.

«Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания», – сказал глава РБ.

Кроме того, по его словам, «зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, врача – 150%», а в Белоруссии должна быть создана «лучшая система пенсионного обеспечения».

Эксперты же считают, отмечается в статье, что анонсированные президентом шаги способны нанести вред экономике и даже в среднесрочной перспективе не улучшат экономическую ситуацию, а только ухудшат ее.

«Перед президентскими выборами самое время впрыснуть в массовое сознание дозу популизма», – пишет по этому поводу политический обозреватель Александр Класковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Белоруссии начались митинги из-за повышения цен на бензин.