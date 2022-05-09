Лукашенко обратился к народам Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выстроил свою речь сегодня на праздновании Дня Победы как обращение к народам Запада.

Зная и понимая место Беларуси в системе координат нынешней планеты, я тем не менее как представитель народа-победителя обращаюсь в народам стран Запада. Людям таким же, как и мы. Ваши политики сделали очень много, чтобы мир забыл, кому мы обязаны освобождением от фашизма», – сказал президент.

«Я прежде всего адресую свое послание тем, кто живет в тумане лжи и обмана, кто лишен возможности изучать правдивую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны в школах. Там, где на улицах все громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС и неофашистов. Я адресую это послание тем, кто День Победы объявил вне закона, кто разрушает памятники погибшим освободителям и прежде всего советскому солдату.

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«Но что видим сегодня: средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается, только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. Ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав человека и некоего устойчивого развития стран. Но на самом деле политики Запада не хотят признавать, что миллиарды людей живет по своим законам. Они пытаются ослабить тех, кто живет и думает иначе.

Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать: вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия провалившихся попыток силового переустройства Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и других стран. Это же все было на нашей памяти.

Переустроили? Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и страдания, жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис.

Я хочу, чтобы вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Брюсселе, Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег тратится на самый обычный геноцид. Никакую Сахару вы не спасаете и детей вы не накормили. Вас использовали втемную в Югославии, Ливии, Ираке, а теперь и в нашей Украине», – сказал Лукашенко.