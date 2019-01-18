Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества

18.01.2019

Народы России и Белоруссии пытаются натравить друг на друга, но это никому не удастся.

Об этом во время встречи с главами МИД Белоруссии, в разное время занимавшими эту должность, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на агентство «БЕЛТА».

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Президент посетовал, что в российских СМИ началась «атака» на Белоруссию и заявил, что русских и белорусов никому не удастся рассорить.

«Мне не совсем понятна, – думаю, придется задать вопросы руководству России, – такая атака на Беларусь в СМИ… Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими. Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть – белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы – сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества», – заявил Лукашенко.

Он сравнил попытки столкнуть белорусов и россиян с тем, что произошло на Украине пять лет назад.

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?», – сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что опасность может подстерегать Белоруссию как с Востока, так и с Запада.

«Восток и Запад могут быть угрозой для независимости Республики Беларусь, которая и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости», – говорил президент РБ.