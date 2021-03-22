Лукашенко опять спас бандеровскую Украину

22.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В январе-феврале 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически спас Украину от энергетического коллапса.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С января на Украину пошла электроэнергия из Белоруссии, и это тогда спровоцировало волну критики. Опять-таки, упомянута Литва и Польша – они отказались покупать, России эта энергия была не нужна, и в итоге она появилась на Украине», – напомнил телеведущий.

«Давайте начнём с того, что если бы не импорт электроэнергии из Белоруссии в феврале, то мы бы с вами сидели без света, – прокомментировал эксперт. – Это факт, который нельзя опровергнуть, он отображён в документах «Укрэнерго».

Он добавил, что можно сколько угодно рассуждать, «хорошая» АЭС или «плохая», но у электроэнергии нет национальности или политики.

«Если бы у Украины не было в виде Белоруссии источника импорта электроэнергии, мы бы остались без света. У Литвы, Эстонии, Латвии могут быть какие-то свои взгляды на эту проблему, какие-то политические трения с Белоруссией, однако, на мой взгляд, у Украины не в том состоянии сейчас энергетическая отрасль. Отказываться полностью от сотрудничества с Белоруссией – это провоцировать следующей зимой очередной энергетический кризис с большой вероятностью веерных отключений. У нас был на рынке дефицит, который никоим образом невозможно было покрыть, если не импортировать электричество», – объяснил Дмитрий Марунич.

Таким образом, несмотря на громкие заявления Киева о присоединении к санкциям Запада против Белоруссии, сотрудничество с Минском продолжается. Более того, когда им выгодно, власти Украины игнорируют призывы своих союзников из Прибалтики.

Так, 19 марта во время визита в Киев президент Литвы с трибуны Верховной рады говорил, что Белорусская АЭС построена Россией и является энергетически опасной для стран Балтии, а также призывал Украину отказаться от электроэнергии из Белоруссии.