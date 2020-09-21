21.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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При мне никакой приватизации не будет – Лукашенко


Президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит приватизации крупных промышленных предприятий в Белоруссии.

Об этом он заявил сегодня на представлении нового директора ОАО «БелАЗ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не собираемся действовать в угоду шарлатанам, которые из-за границы нам подсказывают, и тем, которые сбежали, которые хотели все и вся приватизировать. Почему я так трепетно отношусь к предприятиям – не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать.

Но нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения, и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, – без вас», – заключил Лукашенко.

Госсектор в Белоруссии составляет 80% экономики страны.


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