При мне никакой приватизации не будет – Лукашенко

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит приватизации крупных промышленных предприятий в Белоруссии.

Об этом он заявил сегодня на представлении нового директора ОАО «БелАЗ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не собираемся действовать в угоду шарлатанам, которые из-за границы нам подсказывают, и тем, которые сбежали, которые хотели все и вся приватизировать. Почему я так трепетно отношусь к предприятиям – не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать.

Но нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения, и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, – без вас», – заключил Лукашенко.

Госсектор в Белоруссии составляет 80% экономики страны.