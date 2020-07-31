Лукашенко передал Украине данные взятых в заложники ополченцев

31.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина получила от Минска список задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК, выдачи которых добивается Киев с целью уголовного преследования бывших участников ополчения Донбасса.

Это произошло, несмотря на то, что накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не признает украинское гражданство бывших ополченцев, считает их россиянами, а также не располагает сведениями о противоправной деятельности задержанных в Белоруссии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях. Тут вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а вопрос более широкий – также, действительно, очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в боевых действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, и причастны ли они к совершению тех или иных преступлений. Вы вчера могли видеть сообщения о том, что наши компетентные органы уже активно работают над этим вопросом. Я думаю, что дальнейшие шаги не заставят себя долго ждать», – заявил сегодня на брифинге в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что история с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко.