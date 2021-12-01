Лукашенко подтвердил: Готов сделать то, от чего предостерегал Путин

01.12.2021  14:36 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Политика, Польша, Россия, Энергетика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил серьезность своих угроз прекратить транзит российского газа в Европу в случае недружественных шагов Польши, хотя ранее Батьку от такого шага предостерегал Владимир Путин, объясняя, что это будет нарушением транзитного контракта.

«Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то там контракты? Бросьте вы! Конечно, серьезно», – сказал Лукашенко в  интервью «РИА Новости».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил серьезность своих угроз прекратить транзит российского газа в Европу...


При этом он высмеял угрозу Польши перекрыть границу с Белоруссией.

«Хорошо, закрывайте! Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который идет через нас в Россию и Китай? Через Украину с Россией граница закрыта, через Прибалтику надо на плечах носить, там дорог нет. Поэтому прежде, чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные в руки взять и подумать, что ты бряцаешь? Он закроет границу, ну закрой, кому в ущерб? И подумайте, как вы будете энергоносители покупать в России!» – сказал Лукашенко.

Главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что прекращение газового транзита через Белоруссию, на самом деле, может быть даже в интересах России.

«На самом деле, это тоже бонус Путину, потому что тогда резко возрастает значение «Северного потока-2», по которому эти энергоносители, которые Лукашенко может отрезать, могут идти. Опять Путин в плюсе», – сказал Венедиктов в эфире.

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